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Cara a cara: Afonso ri-se, Diana irrita-se e atira-se ao colega em discussão acesa

No Desafio Final, Leandro acusa Afonso de ter sido fantoche nos seus outros programas e Diana Dora aplaude de pé as palavras do colega. Afonso apelida Diana como básica e voltam a debater a ofensa de Diana e a concorrente confessa que pediu desculpa por estar preocupada com a opinião do público. Depois, Diana Dora tem de escolher o concorrente “mais coxo” deste reality e João Ricardo diz que é melhor ir “para o lado da dança”, o que origina gargalhadas nos colegas. Diana acaba a dar a Afonso, mas afirma que também podia ter dado a João. Afonso ri-se bastante e Diana irritada, aproxima-se fisicamente do colega, e questiona se tem cara de palhaça.

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