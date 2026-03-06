“Cara de pau” a dobrar: Diogo e Liliana enganam-se um ao outro para esconder segredos

No Secret Story 10, Liliana e Diogo comentaram o casal da última edição da Casa dos Segredos, sem saber que ambos escondem exatamente o mesmo tipo de segredo. Os dois falaram abertamente sobre as dificuldades que esses concorrentes devem ter para disfarçar, como se o assunto não tivesse nada a ver com eles. Diogo foi ainda mais longe e confessou que nunca conseguiria estar na casa com a namorada. A ironia? Está a fazê-lo neste momento.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

