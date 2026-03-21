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Carinhos não passaram despercebidos. Eva e João trocam mimos durante o filme

No Secret Story 10, Eva e João trocam carinhos durante a sessão de cinema.

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