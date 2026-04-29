Ao Minuto
12:16
04:14
Diana Dora faz agradecimento especial a todos os antagonistas: «A planta precisava de ser regada. Obrigada»
11:45
02:48
Sara não poupa as críticas a Luzia e a concorrente passa-se: «Todos podem trazer assuntos de fora e eu não?»
11:00
01:21
Ariana questiona Pedro Jorge sobre a história de amor com Marisa Pires. O concorrente esclarece tudo
10:38
04:51
Pedro Jorge e Marisa Susana discutem aos altos berros pela manhã. Flávia é "obrigada" a intervir
01:50
04:16
Terapia no Desafio Final? Luzia tenta resolver o problema entre Pedro Jorge e Marisa Susana
01:30
03:33
Mistério da louça lavada. Flávia e Marisa Susana intrigadas e o momento é de chorar a rir
01:10
01:16
Flávia «encosta» Pedro Jorge à parede com pergunta de peso e o concorrente responde: «É uma luta de egos»
23:29
06:23
Quem vai à festa? Marisa Susana protagoniza momento épico: «Ele não vai a lado nenhum sem mim»
23:02
05:14
Sara abre o coração para falar sobre Hugo e não esconde a desilusão: «A insinuar que eu não valia a pena...»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...»
Há 5 min
Diana Dora faz agradecimento especial a todos os antagonistas: «A planta precisava de ser regada. Obrigada»
Há 11 min
Sara não poupa as críticas a Luzia e a concorrente passa-se: «Todos podem trazer assuntos de fora e eu não?»
Há 42 min
Ariana não sabe, mas Diogo está envolvido em nova polémica com mulheres. Ex-concorrente dá 'murro na mesa'
Há 48 min
Luíza Abreu e João Moura Caetano estão quase a ser pais: e esta é a primeira foto da barriguinha de grávida
Há 1h e 0min
Mais Vistos
06:26
Ana faz revelação sobre o pai do filho: “É uma confidência. (…) Toda a gente vai ficar chocada”
Ontem às 12:03
Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10
25 abr, 01:27
Notícias
Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...»
Há 5 min
Ariana não sabe, mas Diogo está envolvido em nova polémica com mulheres. Ex-concorrente dá 'murro na mesa'
Há 48 min
Luíza Abreu e João Moura Caetano estão quase a ser pais: e esta é a primeira foto da barriguinha de grávida
Há 1h e 0min
Opinião
Marcia Soares e Catarina Miranda não estão no Desafio Final. Mas o confronto foi "explosivo" e em direto
28 abr, 18:17
Catarina arrasa Afonso: «Se ele fosse realmente um bom jogador, não ia contra os mais fracos»
27 abr, 17:46
Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar»
27 abr, 00:28
Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender
23 abr, 18:31
EXCLUSIVOS
03:58
Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
27 abr, 17:32
01:20
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
27 abr, 10:10
03:00
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
20 abr, 19:39
05:16
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
20 abr, 18:20
FORA DA CASA
Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...»
Há 5 min
Ariana não sabe, mas Diogo está envolvido em nova polémica com mulheres. Ex-concorrente dá 'murro na mesa'
Há 48 min
Luíza Abreu e João Moura Caetano estão quase a ser pais: e esta é a primeira foto da barriguinha de grávida
Há 1h e 0min
TVI Reality
Sozinha no estrangeiro, vencedora do Big Brother vive momento assustador de perseguição: «Escondi-me...»
Há 5 min
Outros Sites
Prestes a ser mãe, Luíza Abreu mostra barriga de grávida e soma elogios: "Linda!"
Há 3h e 4min
selfie
Dentro de "Secret Story", Juliana Leão é notícia no Brasil... e o motivo não poderia ser mais inesperado!
Ontem às 11:59
selfie
Em tronco nu, Francisco Macau revela mudança drástica: "2025 foi um ano muito pesado para mim"
27 abr, 10:19
selfie