Casa «acorda» do avesso e Ricardo João não tem dúvidas de quem é o culpado

No Diário do Secret Story 10, a casa desperta para mais um dia e o cenário é caótico, com a sala toda desarrumada e o desaparecimento das escovas de dentes. Catarina, enquanto Guia da Semana, mostra-se irritada por estarem a tentar sabotar a sua liderança. O que ninguém sabe é que Hugo, enquanto agente secreto do público, recebe a missão de esconder todas as escovas de dentes do grupo oposto. Hugo decide pedir a ajuda de Sara, incentivando-a a desarrumar a Casa, ideia que a esteticista aceita de imediato. Será que vão ser descobertos?

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

