No Desafio Final, as trocas de acusações e as "farpas" estão ao rubro na primeira ronda de nomeações frente a frente. Os concorrentes "lavam roupa suja" e não deixam nada por dizer uns aos outros.
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Casa em alvoroço. Entre discussões paralelas e acusações, estas são as nomeações dos concorrentes
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