Casa invadida por confetis! João Ricardo limpa tudo sozinho. E a postura do finalista é hilariante

No Secret Story – Desafio Final, Voz acorda os finalistas sem música e com uma partida inédita. Logo a seguir, a Voz avisa que terão de escolher apenas um concorrente para limpar tudo sozinho. João Ricardo foi o escolhido. Veja tudo aqui.
Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.
Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15