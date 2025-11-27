No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
Casal de ex-concorrentes de reality shows terminam a relação e deixam aviso: «É um assunto que não vai ser mais falado»
Joana Lopes
Hoje às 10:18
03:34
06:51
Tensão na casa! Inês explode com Pedro: «Tudo o que lhe vier de mau à cabeça ele vai mandar»
Há 19 min
02:46
«Está meio perdidinho»: Liliana acusa Dylan de mudar completamente por causa de Inês
Há 33 min
09:52
«Não sei o que é que lhe dói»: Inês perde a paciência com Pedro
Há 38 min
07:56
Liliana em lágrimas! Concorrente desaba após músicas atribuídas pelos colegas
Há 58 min
09:01
Concorrentes atribuem músicas a Liliana e o resultado arranca uma gargalhada geral
Há 1h e 7min
10:23
Liliana ataca Ana sem filtros: «Eu nunca sei o que tu estás a sentir»
Há 1h e 29min
03:04
Fim da amizade? Pedro acusa Leandro de procurar atenções constantemente
Há 1h e 54min
09:54
«Não havia razão para este papelzinho de vítima»: Ana ‘desmascara’ Leandro
Há 1h e 59min
06:58
«Tem vergonha nessa cara. Sabes o que é coragem?»: Leandro lança farpas afiadas a Liliana
Há 2h e 15min
08:30
«Tu de original não tens nada»: Fábio pega-se com Leandro
Há 2h e 17min
04:17
Leandro vai contra Fábio e Liliana: «Quando eu me passar…»
Há 2h e 41min
02:07
O impensável aconteceu: Dylan faz massagem relaxante a… Leandro
Há 3h e 13min
01:54
‘Bomba’ de ciúmes a caminho? Pedro desaperta soutien de Ana à frente de Marisa
Há 3h e 19min
04:20
Inês dá workshop de massagens e as duplas dão logo que falar. Sobretudo a de Pedro…
Há 3h e 20min
10:33
Discussão sem fim e ânimos exaltados: Decisão de Liliana continua a ser tema e Ana não perdoa
Há 3h e 24min
09:11
Liliana acabou a relação num «ato de coragem»? Concorrentes discordam e o caos instala-se
Há 3h e 28min
03:40
Leandro em picardia com os colegas: «Eu dou o exemplo (…) imitação barata»
Há 3h e 41min
02:03
Liliana: «O Pedro ficava melhor calado (…) se acha que vai ganhar por se meter no meio de um casal…»
Há 3h e 43min
04:09
Fábio para Liliana: «Tem valores e princípios para tentar destruir uma relação que estás a construir?»
Há 3h e 46min
06:56
Fábio e Liliana têm nova teoria: «Faz todo o sentido serem meios-irmãos»
Há 3h e 48min
03:58
Pedro sem arrependimentos: «Acabava por me ofuscar, tive que arregaçar as mangas e pôr-me ao trabalho»
Há 3h e 54min
03:38
Marisa sobre Dylan: «Arrependo-me de ter julgado o namoro dele com a Inês»
Há 3h e 56min
03:24
Fábio desculpa-se perante Bruna e mostra-se arrependido: «Coisas que eu te disse...»
Hoje às 13:27
08:46
«Não dês a volta à rotunda (...) Admite!»: Leandro é acusado de não saber pedir desculpa
Hoje às 13:02
05:17
'Perigosa na cama'? Leandro reage aos arrependimentos de Inês em relação a si e o riso instala-se
Hoje às 12:46
01:46
«Nunca foi para ser maldosa (...) Eu gosto de ti»: Bruna abre o coração para Marisa
Hoje às 12:37
04:52
«Fiz um julgamento errado sobre ela»: Dylan surpreende ao falar para Liliana
Hoje às 12:20
03:14
Liliana admite falhas perante Inês: «Falar disso não foi das melhores atitudes que tive aqui dentro»
Hoje às 12:18
06:45
Lídia Rodrigues denuncia o pai: «Estou a ser atacada com bebés ao barulho»
Hoje às 12:09
01:29
Leandro 'entala' Ana: «A tua liderança em duas palavras: arroz malandrinho»
Hoje às 12:04
05:58
«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'
Hoje às 11:40
01:46
«Exagera tudo para se fazer de vítima (...) Trata as pessoas como lixo»: Dylan 'carrega' em Leandro
Hoje às 11:09
02:07
Dylan 'rasga' atitude de Leandro: «É a fita dele do costume (...) Devia-se poupar ao rídiculo»
Hoje às 11:08
06:13
Antes da televisão, Cristina Ferreira teve este trabalho
Hoje às 10:49
01:52
«Deita-te aqui ao pé de mim...»: Em plena manhã, Pedro faz convite a Marisa
Hoje às 10:44
02:16
Com Leandro na cama, Liliana e Pedro atacam-no: «A liderança que temos está espanada nesta cama»
Hoje às 10:33
01:16
Liderança de Leandro posta em causa logo de manhã: «Vai para a cama, não há papel, não há nada!»
Hoje às 10:31
01:20
Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»
Hoje às 10:28
01:02
Só mel pela manhã: Dylan acorda Inês de forma amorosa
Hoje às 10:28
09:41
Cláudio Ramos sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: «É uma informação fidedigna»
Hoje às 10:12
03:36
Leandro entra em rutura com o Gangue dos Frescos e o caos instala-se
Hoje às 09:01
02:24
Noite tensa entre amigos. Leandro amua com o Gangue dos Frescos
Hoje às 08:39
02:15
Leandro isola-se e não apoia Bruna no momento em que explica a grave doença que teve
Hoje às 08:06
03:56
Liliana revoltada com Fábio: «Já reparaste como é que estás a ser comigo!?»
Hoje às 01:30
03:26
Fábio e Liliana novamente zangados? «Não tenho olhos para mais ninguém»
Hoje às 01:00
03:55
Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar
Hoje às 00:21
02:05
O momento mais divertido da noite! Voz brinca com Fábio: «É uma curgete no seu bolso-»
Hoje às 00:10
10:25
Numa noite delicada, Fábio acaba em lágrimas. Saiba o que aconteceu
Ontem às 23:51
04:49
Pedro Jorge desiludido com Leandro: «Ele só perde com isto»
Ontem às 23:27
07:17
Liliana critita Leandro depois de atitude polémica: «Tem de ser uma pessoa mais humilde»
Ontem às 23:17
03:15
Pedro Jorge e Marisa indignados com comportamento de Leandro: «Não faz sentido nenhum»
Ontem às 23:07
06:51
Dylan arrasa atitude de Leandro no momento delicado de Bruna: «As figuras que ele está a fazer»
Ontem às 22:55
07:42
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma
Ontem às 22:47
02:03
Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado
Ontem às 22:46
02:12
Marisa assume a Pedro ciúmes de Marisa Susana e o concorrente tem reação imperdível!
Ontem às 22:36
00:56
Última hora! Pedro e Leandro entram em discussão em pleno direto: «Sabias muito bem como estava o Dylan»
Ontem às 22:23
02:09
'Fantasma' de Marisa Susana assombra Marisa? Concorrente rói-se de ciúmes: «Há necessidade?»
Ontem às 22:22
02:09
Marisa explica ciúmes de Pedro Jorge: «Todas as mulheres são uma pedra no meu sapato»
Ontem às 22:22
03:55
Fim do Gangue dos Frescos? Marisa e Pedro em despique com Leandro: «O jogo está primeiro...»
Ontem às 22:16
03:24
Mais um segredo desvendado! Bruna é 'descoberta': «Fui diagnosticada com um linfoma»
Ontem às 22:14