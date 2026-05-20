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Catarina abre o coração para pedir desculpa a Liliana: «Falei o aspeto físico...»

No Secret Story - Desafio Final, Catarina escolhe a emoção da “culpa” e responde a “que atitude tua magoou alguém?”. A concorrente enumera as situações das quais se arrepende de ter magoado colegas e Sara pede para falar e começa por dizer que não vai continuar a poupar Catarina. 

A concorrente afirma que não confia na Catarina nem sente verdade no que a colega diz e faz, dando como exemplo a sua aproximação a Liliana. Acrescenta que acha hilariante Catarina afirmar que são as pessoas do quarto onde dorme serem as pessoas que a conhecem melhor e explica que já partilhou muita coisa e se Sara quiser, um dia conta-lhe também. No Confessionário, Catarina revela que é bissexual e que isso foi um dos motivos para o término com João do SS 10. Catarina acha que Sara está no seu direito por pensar tudo isso, mas garante que não se aproximou a ninguém por interesse. Sara continua o seu ponto e imita-a a chorar na situação em que Ana a acudiu. 

Catarina justifica o que disse a Ana, diz que não sabia qual a real intenção de Ana ao ir ter com ela, até porque lhe mandou isso à cara aquando da nomeação. Ana tenta defender-se e diz que o fez por empatia e de coração. Catarina acha normal achar que não foi genuíno da parte de Ana. Sara acrescenta que Catarina só usou este argumento contra Ana agora, porque Liliana também o usou.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

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