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Catarina "arrasa" Sara e Flávia e volta a trazer assuntos do Secret Story 10. Pedro Jorge passa-se com essa atitude

No Secret Story - Desafio Final, Catarina não cala a revolta com as atitudes de Sara no Secret Story 10. Flávia entra em defesa de Sara e Catarina "perde a cabeça" com a concorrente. Pedro Jorge intervém e pede a Catarina que fale apenas do que se passa no programa em que se encontram.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

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