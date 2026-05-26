Catarina "arrasa" Sara e Flávia e volta a trazer assuntos do Secret Story 10. Pedro Jorge passa-se com essa atitude

No Secret Story - Desafio Final, Catarina não cala a revolta com as atitudes de Sara no Secret Story 10. Flávia entra em defesa de Sara e Catarina "perde a cabeça" com a concorrente. Pedro Jorge intervém e pede a Catarina que fale apenas do que se passa no programa em que se encontram.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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