Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Catarina chega a estúdio, depois de ter sido a concorrente expulsa pelos portugueses. Em conversa com Cristina Ferreira, Catarina arrasa Marisa Susana.
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Catarina chega a estúdio e arrasa Marisa Susana: «Aquela mulher...»
- Secret Story
- Há 3h e 17min
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