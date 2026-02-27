Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Catarina contra Luzia: «Estás a arranjar uma arqui-inimiga»

No Secret Story, Catarina criticou Luzia olhos nos olhos. O motivo? A forma como voltou a falar de Sara no Especial.

A casa mais vigiada do país está mais quente do que nunca! As discussões tensas sucedem-se e há quem já não consiga esconder o que devia ficar em segredo. Os concorrentes estão de olhos bem abertos e nada passa despercebido.

Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

A ferver

06:19

10:27
01:10

00:37
02:17

22:33 Ontem
03:44

22:20 Ontem
02:30

22:07 Ontem
06:21

22:05 Ontem
Ontem às 19:01
22 fev, 22:00
Hoje às 11:25
11:48

Há 2h e 29min
02:25

Há 2h e 15min
Há 10 min
Há 2h e 33min
Hoje às 11:25
Ontem às 21:31
Ontem às 19:36
23 fev, 19:31
23 fev, 18:37
23 fev, 18:28
23 fev, 18:19
23 fev, 18:06
03:58

Ontem às 19:24
04:59

Ontem às 18:40
22 fev, 20:17
00:51

22 fev, 19:33
22 fev, 19:10
Há 2h e 33min
Hoje às 11:25
Ontem às 21:31
Ontem às 19:36
00:14

Ontem às 19:17
01:22

Ontem às 23:32
05:36

Ontem às 22:13
05:50

Ontem às 10:37
03:31

23 fev, 10:09
01:14

23 fev, 01:20
Há 1h e 2min
Hoje às 09:31
Ontem às 20:59
Ontem às 15:47
Ontem às 11:39
