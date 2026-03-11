Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Catarina declara-se a Norberto e recebe proposta escaldante: «Vamos para baixo dos lençóis...»

No Secret Story 10, Catarina e Norberto estão cada vez mais próximos. Sozinhos no quarto, a concorrente acaba por se declarar... e recebe proposta ardente de Norberto. Veja tudo. 

Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
22:50 Ontem
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
22:30 Ontem
O privilégio não é só a imunidade: Voz oferece recompensa de peso a quem teve um bom desempenho na prova
22:30 Ontem
Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo
22:27 Ontem
Concorrentes são confrontados com imagens escaldantes e Hugo e Sara têm os holofotes virados para eles
22:27 Ontem
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
22:15 Ontem
Lençóis a ondular e um sinal de consentimento: As imagens exclusivas da noite escaldante destes concorrentes
Ontem às 19:05
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Ontem às 11:03
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 1h e 48min
Segredo de Diogo poderá estar por horas. João já registou e não tem dúvidas: ele é namorado de Eva

Ontem às 18:27
Mais um botão dos segredos! Casa virada do avesso após Hélder carregar em teoria bombástica
Ontem às 17:44
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Há 55 min
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Há 1h e 47min
Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Ontem às 19:02
Segredo de Diogo poderá estar por horas. João já registou e não tem dúvidas: ele é namorado de Eva

Ontem às 18:27
Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Ontem às 17:29
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

10 mar, 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
10 mar, 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
5 mar, 22:27
Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Ontem às 19:02
Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Ontem às 16:47
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Ontem às 12:30
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Ontem às 11:03
Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Ontem às 10:14
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
Há 1h e 20min
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
Há 1h e 40min
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Há 1h e 47min
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 1h e 48min
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Há 1h e 55min
Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Ontem às 19:31
Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Ontem às 10:59
Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Ontem às 07:58
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

10 mar, 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

10 mar, 18:51
