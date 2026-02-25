Catarina e Hélder não poupam concorrente: «O Norberto não dá para perceber. Vai criar inimizades»

No Secret Story 10, Catarina, Hélder e Ana vão até à zona das bagagens perdidas para responderem a algumas perguntas. Os concorrentes nomearam ainda o concorrente mais divertido da casa... mas não pouparam em algumas críticas.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa do Secret Story!