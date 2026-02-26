Catarina e Jéssica denunciam atitude de Luzia: «Está gravado, Voz»

No Secret Story 10, Catarina conversa com a Luzia reprovando o seu comportamento em relação à Sara pois parece que está a tentar ter uma arqui-inimiga como contracena. No confessionário, a Luzia diz que gosta muito de filmes de princesas mas não gosta deste tipo de vilãs. Pouco depois, a Luzia mostra-se incompreendida e pede um abraço a Norberto, que a aconselha a não acusar pressão, mas a concorrente desabafa dizendo que a Sara é má e acrescenta que tem um discurso pedante. Ao mesmo tempo, no jardim, a Catarina e a Jéssica criticam a postura de Luzia pois não sabem com o que contar já que chama as amigas de traças. Na cozinha, a Luzia fala com o João revelando que não consegue controlar as emoções e o rapaz diz que isso trabalha-se e não serve de desculpa. No jardim, a Catarina remata que a Luzia está a tornar o ambiente tóxico.

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado pela primeira grande revelação da edição. Hugo carregou no botão e desvendou o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol», mas a celebração durou pouco. A Voz exibiu imagens que mostram Ricardo a revelar o próprio segredo ao colega, numa conversa proibida pelas regras. O resultado foi uma sanção pesada: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio.

A noite trouxe ainda momentos de grande tensão emocional. Catarina assistiu, no confessionário com Cristina Ferreira, a imagens inéditas onde João fazia comentários sobre o corpo da atual namorada fora da casa. A concorrente não conteve as lágrimas, evidenciando que a ligação entre ambos, que já se tinham envolvido antes do programa, continua mal resolvida. A postura fria de João dentro do jogo e a revelação de que tem namorada cá fora agravaram a fragilidade de Catarina, tornando cada dia de convivência mais difícil e emocionalmente intenso.