Catarina e Liliana de costas voltadas: «Metro e meio já vai atacar»

Marisa Susana questiona a Catarina o que veio fazer para o Desafio Final. Catarina começa a responder e João Ricardo comenta que o “metro e meio vai já atacar”, referindo-se a Liliana. Catarina continua a falar e Liliana comenta “que despautério” e as duas começam a discutir. Marisa Susana questiona se é num desafio final que vai conseguir dar tudo e Catarina acha que sim, porque o jogo é mais intenso.

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