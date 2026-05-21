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Catarina em lágrimas após Especial: concorrente desaba na casa de banho

No Secret Story - Desafio Final, Catarina isolou-se no pós Especial e acabou por desabar em lágrimas na casa de banho, num momento de forte carga emocional dentro da casa.

A concorrente lamentou algumas das escolhas que tem feito no jogo e mostrou-se em reflexão sobre o seu percurso, questionando-se sobre a sua força emocional. Catarina chegou mesmo a perguntar-se porque não tem a força da mãe, dizendo que sente ter apenas o coração do pai.

Visivelmente abalada, a concorrente lamentou ainda o facto de a família e o namorado a estarem a ver naquele estado, confessando sentir-se cansada e sem forças para continuar a aguentar a pressão do jogo.

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