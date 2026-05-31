Catarina faz acusação a Pedro Jorge: «Ameaçou-me»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, e depois de todos verem imagens, Catarina faz uma acusação a Pedro Jorge: «Ameaçou-me».

A noite ficará marcada por mais uma expulsão. Depois de ter sido salvo ao longo da semana, Afonso garantiu a permanência na casa e está fora de perigo. Em risco continuam Leandro, Sara e Catarina, que dependem agora da decisão do público para continuarem no programa.

As votações permanecem abertas e os espectadores podem continuar a apoiar o seu concorrente favorito através da aplicação oficial TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

LEANDRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

CATARINA - 761 20 20 19

Com uma expulsão decisiva, um reencontro muito aguardado e novas surpresas preparadas pela Voz, estão reunidos todos os ingredientes para mais uma Gala imperdível do Secret Story - Desafio Final.