Catarina fica desolada após perceber que está nomeada com os «tubarões»

No Secret Story 10, após ter visto imagens em que fez o sinal de consentimento com Norberto, Catarina mostra-se muito preocupada com a imagem que possa estar a passar e o que os pais possam estar a achar. O facto de ter ficado nomeada também a assusta, uma vez que o leque de nomeados é, para si, forte. Liliana tenta tranquilizá-la, dizendo ter quase a certeza que não será ela a ser expulsa. Em confessionário, Catarina assume ter medo do que possa vir a acontecer, mas Norberto tranquiliza-a, dizendo que vai tudo correr bem.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

