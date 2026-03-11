Divididos de acordo com a afinidade, os dois grupos do Secret Story 10 competem na 1ª prova de resistência. Neste desafio de equilíbrio há um pouco de tudo, desde concorrentes que tentam desestabilizar o grupo adversário, passando por mais um show da bomba de Luzia terminando numa troca de galhardetes em “rap” entre Hugo e Tiago. Quem não gosta das brincadeiras dos dois concorrentes é a guia da semana Catarina que se mostra arrependida por ter escolhido dois aliados tão "trengos".
Catarina furiosa com os seus aliados: «Não estou para aturar estes...»
- Secret Story
- Hoje às 19:16
