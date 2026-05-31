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Catarina Miranda com dúvidas na hora H? Saiba qual foi o veredito final

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, o grande reencontro aconteceu. Afonso e Catarina Miranda confrontam-se no cubo. Afonso nega todas as acusações da namorada.

Depois dos acontecimentos que marcaram os últimos dias dentro da casa mais vigiada do País, Catarina Miranda entra na casa para conversar com Afonso. O encontro surge numa altura particularmente delicada e promete esclarecer algumas situações que têm dado que falar entre os fãs do programa. A expectativa é elevada para perceber como será o reencontro entre os dois. 

A noite ficará marcada por mais uma expulsão. Depois de ter sido salvo ao longo da semana, Afonso garantiu a permanência na casa e está fora de perigo. Em risco continuam Leandro, Sara e Catarina, que dependem agora da decisão do público para continuarem no programa.

As votações permanecem abertas e os espectadores podem continuar a apoiar o seu concorrente favorito através da aplicação oficial TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

LEANDRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
CATARINA - 761 20 20 19

Com uma expulsão decisiva, um reencontro muito aguardado e novas surpresas preparadas pela Voz, estão reunidos todos os ingredientes para mais uma Gala imperdível do Secret Story - Desafio Final.

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