Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

No Secret Story – Desafio Final, Flávia esclarece que não se dá com ninguém por conveniência e nunca teria uma atitude diferente com Liliana por ela poder estar a ser mal vista fora da Casa. Pedro comenta que o abraço que Flávia deu a Liliana depois da salvação não fez sentido e considera que foi forçado pois tinham assuntos pendentes. Os dois entram em discórdia e o clima fica tenso.

No Diário, Catarina Miranda destaca a proximidade dos dois e diz achar estranho o beijo que Pedro dá na testa de Nufla todas as manhãs.