No “Dois às 10”, juntámos Catarina Miranda e Francisco Monteiro para a conversa que nunca tiveram: um frente a frente sem filtros. Só os dois, cara a cara, sem tabus, para esclarecer tudo o que ficou por dizer e pôr os pontos nos is. Entre revelações, emoções à flor da pele e momentos de tensão, nada ficou por abordar.
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Catarina Miranda condena atitude de Francisco Monteiro: “Tu não tinhas que te meter”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:32
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