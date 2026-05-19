Catarina Miranda reage à polémica em torno de uma possível aproximação entre Ana e Afonso: «Eu tenho medo...»

No Secret Story - Desafio Final, Catarina Miranda reage a todas as polémicas que se têm falado sobre a possível aproximação entre Ana e Afonso. A namorada do concorrente mostrou-se convicta em relação às intenções de Afonso e confessou ter sentido medo de uma possível dessitência do programa.
Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:
AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19