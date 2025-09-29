Ao Minuto
10:40
A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»
09:14
03:01
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
09:14
03:01
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
08:50
03:43
A ferver! Discussão encenada entre Leandro e Marisa 'explode' a casa e Fábio faz peito ao colega
08:18
03:06
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido»
08:05
02:52
Ana está interessada em Rui? É recíproco? Concorrente põe tudo em pratos limpos (e surpreende)
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»
Há 41 min
Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar»
Há 1h e 38min
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
Há 2h e 7min
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
Há 2h e 7min
Mais Vistos
03:01
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
Há 2h e 7min
Notícias
A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»
Há 41 min
Zé, noivo de Liliana do "Secret Story 9", surpreende com novo look e recebe onda de apoio
Ontem às 19:01
EXCLUSIVOS
03:01
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
Há 2h e 7min
03:01
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
Há 2h e 7min
05:51
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
28 set, 23:53
FORA DA CASA
Zé, noivo de Liliana do "Secret Story 9", surpreende com novo look e recebe onda de apoio
Ontem às 19:01
Este foi o presente de sonho que Bárbara Parada ofereceu ao irmão de Francisco Monteiro
Ontem às 17:15
TVI Reality
02:28
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
Ontem às 08:15