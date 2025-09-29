Ao Minuto

12:01
Rui confronta colegas após frase de Joana e deixa frase marcante - Big Brother
03:18

Rui confronta colegas após frase de Joana e deixa frase marcante

11:56
«Falsidade, genuinidade»: frase de Fábio ‘incendeia’ Mural e gera confronto com Ana Cristina - Big Brother
04:01

«Falsidade, genuinidade»: frase de Fábio ‘incendeia’ Mural e gera confronto com Ana Cristina

11:52
Fábio lança farpas no Mural das Verdades e Vera dispara: «Não se pode confiar em ninguém» - Big Brother
06:27

Fábio lança farpas no Mural das Verdades e Vera dispara: «Não se pode confiar em ninguém»

11:51
Liliana adormece decidida a ‘terminar’ com Fábio. Mas acorda a provocá-lo com tudo - Big Brother

Liliana adormece decidida a ‘terminar’ com Fábio. Mas acorda a provocá-lo com tudo

11:42
Uma avalanche de concorrentes na 'chapa'... e três deles são repetentes: conheça os nomeados desta semana - Big Brother

Uma avalanche de concorrentes na 'chapa'... e três deles são repetentes: conheça os nomeados desta semana

11:41
Dylan acusa Sandro de viver à sombra do 'enredo' de Fábio e Liliana - Big Brother
09:48

Dylan acusa Sandro de viver à sombra do 'enredo' de Fábio e Liliana

11:35
Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!» - Big Brother
01:59

Vera 'explode' com Marisa Susana e parte para cima dela: «Ainda não bateste com uma maluca!»

11:31
Sandro e Ana Cristina em picardia: «Tens medo de magoar as pessoas» - Big Brother
07:36

Sandro e Ana Cristina em picardia: «Tens medo de magoar as pessoas»

11:20
«Estás a tomar isto como um ataque a ti próprio»: Dylan implacável com Sandro - Big Brother
04:41

«Estás a tomar isto como um ataque a ti próprio»: Dylan implacável com Sandro

10:40
A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?» - Big Brother

A pergunta de Cristina Ferreira a Liliana que todos falam: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

10:31
«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão' - Big Brother
03:08

«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão'

10:22
Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…» - Big Brother
01:12

Cristina Ferreira faz reparo sobre Liliana: «Nunca há um beijo para o Zé…»

10:12
Manhã começa em lágrimas! Mariana e Joana choram abraçadas - Big Brother
01:24

Manhã começa em lágrimas! Mariana e Joana choram abraçadas

09:43
Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar» - Big Brother
02:36

Afinal Bruna já conhecia Sandro e expõe «comentários javardões»: «Dava para denunciar»

09:14
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes» - Big Brother
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração» - Big Brother
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

09:07
Inês Morais 'rasga' Liliana: «Eu também sei os valores dela e preferia não saber» - Big Brother
02:45

Inês Morais 'rasga' Liliana: «Eu também sei os valores dela e preferia não saber»

08:53
«Não estava a conseguir dar nada»: Carina assume-se feliz pela expulsão - Big Brother
02:23

«Não estava a conseguir dar nada»: Carina assume-se feliz pela expulsão

08:53
Mais um para pôr no altar! Carina recebe novo objeto sexual e fica em êxtase - Big Brother
02:23

Mais um para pôr no altar! Carina recebe novo objeto sexual e fica em êxtase

08:50
A ferver! Discussão encenada entre Leandro e Marisa 'explode' a casa e Fábio faz peito ao colega - Big Brother
03:43

A ferver! Discussão encenada entre Leandro e Marisa 'explode' a casa e Fábio faz peito ao colega

08:43
Aos gritos, Vera perde a cabeça com Marisa Susana: «A minha maldade vai ser pior!» - Big Brother
02:45

Aos gritos, Vera perde a cabeça com Marisa Susana: «A minha maldade vai ser pior!»

08:41
Inês Morais dá opinião explosiva sobre Fábio e Liliana: «Ele já teve o que queria...» - Big Brother
02:33

Inês Morais dá opinião explosiva sobre Fábio e Liliana: «Ele já teve o que queria...»

08:35
Bruno ataca Liliana com todas as armas: «Ela faz questão de enterrar o Fábio» - Big Brother
04:54

Bruno ataca Liliana com todas as armas: «Ela faz questão de enterrar o Fábio»

08:34
Carta do noivo Zé cria alvoroço na casa: «Acho que o namorado acabou com ela» - Big Brother
04:54

Carta do noivo Zé cria alvoroço na casa: «Acho que o namorado acabou com ela»

08:19
«Só queria apagar tudo isto...»: Liliana arrependida da relação com Fábio - Big Brother
01:54

«Só queria apagar tudo isto...»: Liliana arrependida da relação com Fábio

Há 20 min
Há 25 min
Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Catarina Miranda de volta à TVI com desafio em novo programa

Há 25 min
Estão juntos ou são só amigos? Catarina Miranda esclarece de uma vez por todas relação com Afonso Leitão

Estão juntos ou são só amigos? Catarina Miranda esclarece de uma vez por todas relação com Afonso Leitão

Há 27 min
Há 29 min
Há 29 min
«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

Há 31 min
Há 38 min
Há 40 min
Há 46 min
Há 50 min
Há 1h e 1min

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Ontem às 00:03
Há 3h e 7min
Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único

Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único

Ontem às 19:11
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

27 set, 18:46
Há 1h e 50min
Há 25 min
Há 27 min
Há 29 min
Há 31 min
Há 38 min
Há 3h e 7min
Há 3h e 7min
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Ontem às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story
04:04

As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story

28 set, 22:56
Há 25 min
Há 27 min
Há 31 min
Há 2h e 28min
Ontem às 19:11
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Ontem às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
