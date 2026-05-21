Catarina na mira dos colegas. Luzia faz-lhe uma pergunta de peso e a concorrente assume fragilidades

No Secret Story - Desafio Final, o almoço continua e Catarina fala sobre quem poderá vir a sair, mas interrompe o seu discurso para revelar aos colegas que tem um vício em olhar para espelhos para ver a sua expressão. Em Confessionário, João afirma que considera creepy. Catarina afirma que se for ela a sair está tranquila. João responde que Catarina tem um discurso muito confuso e Catarina afirma que foi bastante explícita no que disse. João Ricardo apelida a entrada de Catarina como um camião desgovernado e os dois entram em bate boca. Luzia termina este atrito com a palavra “aprendizagem”, e em tom de brincadeira, afirma que não se aprende nada nesta Casa.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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