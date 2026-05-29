Catarina no centro da polémica após troca de acusações com Afonso e Pedro Jorge

Um conjunto de acusações envolvendo Catarina, Afonso, Pedro e João acabou por escalar para um confronto intenso na casa, com gritos, críticas e palavras fortes que deixaram os restantes concorrentes do Secret Story - Desafio Final em choque.
Os mexericos começaram com uma acusação dirigida a Catarina, por alegadamente se rir das palavras de Afonso, Pedro e João. Afonso reage de imediato com ironia, enquanto Catarina garante que estes três concorrentes gostam de implicar com ela e de se juntar para se rirem da sua postura. A concorrente queixa-se ainda de ser constantemente interrompida e reforça que, quando se ri, não é para fazer chacota a ninguém.
Afonso mostra-se confuso e questiona o impacto das acusações, perguntando inclusive o que é que as pessoas que gostam dele poderão pensar ao ouvi-la chamar-lhe “bully”.
Pedro pede provas e levanta dúvidas sobre a gravidade das palavras usadas, questionando também o impacto que este tipo de acusações poderá ter fora da casa. Catarina insiste em saber onde terá mentido, enquanto a discussão sobe de tom e os gritos se instalam.
Afonso mostra-se chocado com as afirmações de Catarina e chega a dizer para chamarem a Cruz Vermelha, afirmando que a colega “não está boa da cabeça”. O concorrente imita ainda a forma como Catarina fala, o que leva a concorrente a considerar a atitude como “gozo”.
Afonso acusa ainda Catarina de estar a normalizar o termo “bullying” e afirma que ela não demonstra preocupação com a forma como as suas palavras podem afetar a sua imagem cá fora, nomeadamente quando o acusa de ser agressivo com mulheres.
Já Leandro consegue intervir e considera que Afonso descredibiliza alguns colegas, embora não concorde com todas as acusações feitas por Catarina, apontando que, em alguns pontos, a discussão está a ser exagerada.