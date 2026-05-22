Catarina passa-se com Afonso Leitão: «Estás-me a ameaçar porquê!?»

No Secret Story – Desafio Final, os nomeados renunem-se na sala de partidas para uma dinâmica, mas tudo acaba por correr mal. Ana e Catarina entram num confronto forte e feio e, pelo meio, Afonso Leitão intervém e discute também com Catarina, gerando um clima de caos.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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