Catarina perde a paciência com a loiça e acusa Flávia de querer aparecer

A divisão das tarefas na cozinha gerou tensão na casa do Secret Story - Desafio Final, com Catarina e Flávia a trocarem acusações e os restantes concorrentes a comentarem a falta de organização na limpeza da loiça.

Catarina mostra-se incomodada com a forma como a loiça fica quando é a sua vez de tratar da tarefa, queixando-se de que deixa tudo desarrumado.

Flávia interrompe a colega e refere que nem tudo está a ser feito contra si, tentando desvalorizar a crítica. Catarina não recua e acusa Flávia de apenas querer aparecer.

Mais tarde, Catarina desabafa com Liliana e volta a insistir que Flávia procura protagonismo, reforçando o seu desagrado com a situação da loiça.

Tanto Marisa como João Ricardo acabam por intervir, sublinhando que a quantidade de loiça suja se deve ao facto de Catarina ainda não ter realizado a sua parte da tarefa. Catarina reage, afirmando que é nestes momentos que se percebe a falta de empatia na casa.

Marisa responde com ironia, sugerindo que o problema deveria ter sido resolvido enquanto estavam a cozinhar.

Apesar da tensão, Catarina acaba por ir cumprir a sua tarefa, enquanto Bruno comenta que a colega tem uma função exigente. Catarina remata a situação com a frase: “é a liderança que temos”.