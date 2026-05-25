Catarina perde a paciência com Marisa: «Tirem-na daqui»

No Secret Story – Desafio Final, Marisa declarou-se "o alvo da semana", arrancando gargalhadas a Liliana. As duas acabaram por entrar numa troca de provocações, ainda que em tom descontraído. Catarina, porém, não ficou em silêncio e atirou que Marisa é uma falsa amiga e apelou diretamente ao público para a expulsar o quanto antes.