No «Dois às 10», Catarina Quintas revela detalhes da sua relação com Norberto e deixa Cristina Ferreira e Cláudio Ramos incrédulos.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»
- Ontem às 10:08
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:26
Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»
Ontem às 10:08
04:09
Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»
Ontem às 10:12
04:45
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
Ontem às 10:01
03:19
Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10
25 jul, 15:34
01:27
Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»
20 jul, 10:56
02:44
Já não se largam? Afonso e Sara esclarecem a relação que têm mantido desde o Secret Story - Desafio Final
20 jul, 10:42
04:23
Liliana foi confrontada com diagnóstico inesperado após o “Secret Story 10”
10 jul, 10:19
05:02
Liliana revela com que ex-concorrentes do “Secret Story 10” não quer voltar a falar
10 jul, 10:16
05:02
Filha de Liliana e Ricky surpreende Cláudio Ramos com gesto ternurento
10 jul, 10:16
05:02
Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração”
10 jul, 10:14
04:47
Ricky fala sobre mudança na sua vida após o “Secret Story 10”: “Nasci de novo”
10 jul, 10:10
04:47
Liliana revela reviravolta na sua situação financeira após sair do “Secret Story 10”
10 jul, 10:09
02:29
Aos 63 anos, Kina exibe uma silhueta invejável em biquíni e revela como a consegue manter
10 jul, 10:02
04:36
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”
3 jul, 10:40
04:49
Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”
3 jul, 10:39
04:49
Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei”
3 jul, 10:38