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Cena de ciúmes: Diogo incomodado com a aproximação da namorada a João

No Secret Story 10, Diogo e Eva têm uma conversa longa sobre as atitudes do concorrente e a aproximação desmedida a Ariana. Diogo contrapõe e mostra estar com ciúmes da namorada e João.

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