Choque na casa: Marisa abre o cofre e a reação de Pedro não passa despercebida

No Secret Story - Desafio Final, Sara encontra Pedro sozinho no Quarto e questiona o que é que o colega esteve a falar. Pedro explica que não gosta do tipo de insinuações que o João Ricardo faz nos diretos sobre a forma como ele fala com as mulheres. João entra no Quarto e assobia enquanto ouve Pedro que o chama de ditador. Joao interrompe e afirma que mal ele sabe o que é um ditador. Simultaneamente, Marisa Susana consegue abrir o cofre com o segredo da semana e Leandro avisa-a para falar mais baixo. A Voz informa Marisa que o baú fica aberto e parabeniza a concorrente. Explica ainda que meteu os números que estão na parede. Pedro, o cúmplice da Voz, fica em choque e afirma que esconder este segredo era impossível.

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BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

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PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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