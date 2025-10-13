Ao Minuto

15:15
Trio da má língua? Concorrentes juntam-se e são implacáveis com Marisa Susana - Big Brother
08:26

Trio da má língua? Concorrentes juntam-se e são implacáveis com Marisa Susana

15:09
Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação - Big Brother

Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação

15:05
Algo mudou? Vera confronta Inês sobre afastamento - Big Brother
05:02

Algo mudou? Vera confronta Inês sobre afastamento

15:04
Vera chama a atenção a Inês: «O teu afastamento…» - Big Brother
04:36

Vera chama a atenção a Inês: «O teu afastamento…»

14:42
Feridas saradas? Marisa e Liliana surpreendem com abraço emocionante após a dinâmica - Big Brother
02:26

Feridas saradas? Marisa e Liliana surpreendem com abraço emocionante após a dinâmica

14:37
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge - Big Brother
03:38

Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

14:37
Este é o maior aliado de Marisa dentro da Casa… e não é quem imagina - Big Brother
03:38

Este é o maior aliado de Marisa dentro da Casa… e não é quem imagina

13:17
O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera - Big Brother
01:05

O meu maior erro foi ter dado uma segunda oportunidade à história Dylan e Vera

13:13
Liliana faz um balanço da sua estadia na casa e fala na família: «Acredito que me apoiem» - Big Brother
03:12

Liliana faz um balanço da sua estadia na casa e fala na família: «Acredito que me apoiem»

12:56
Triângulo amoroso? Inês desfaz-se em elogios a Dylan - Big Brother
01:10

Triângulo amoroso? Inês desfaz-se em elogios a Dylan

12:41
Marisa Susana já escolheu os seus aliados. Descubra quem são - Big Brother
01:40

Marisa Susana já escolheu os seus aliados. Descubra quem são

12:37
Pedro ataca Liliana: «O meu maior erro» - Big Brother
02:27

Pedro ataca Liliana: «O meu maior erro»

12:36
Revelação inesperada: Bruno admite «Escorreguei no erro da Marisa Susana» - Big Brother
01:44

Revelação inesperada: Bruno admite «Escorreguei no erro da Marisa Susana»

12:33
Mariana rendida a Rui: «O meu maior aliado» - Big Brother
02:22

Mariana rendida a Rui: «O meu maior aliado»

12:31
Sinal de consentimento recusado: Fábio reage à explicação de Liliana - Big Brother
01:52

Sinal de consentimento recusado: Fábio reage à explicação de Liliana

12:27
«Criei uma ilusão»: Dylan fala abertamente sobre a sua relação com Vera - Big Brother
03:44

«Criei uma ilusão»: Dylan fala abertamente sobre a sua relação com Vera

12:03
Todos perdem dinheiro: Voz castiga concorrentes com dura sanção... e a 'culpada' foi Vera - Big Brother

Todos perdem dinheiro: Voz castiga concorrentes com dura sanção... e a 'culpada' foi Vera

11:07
Aos berros: Liliana não perdoa Pedro Jorge «Baixa a bolinha» - Big Brother
03:46

Aos berros: Liliana não perdoa Pedro Jorge «Baixa a bolinha»

10:56
A Internet está ao rubro com beijo roubado de Marisa a Pedro Jorge: as imagens do assunto do momento - Big Brother

A Internet está ao rubro com beijo roubado de Marisa a Pedro Jorge: as imagens do assunto do momento

10:45
«Estas a protegê-la»: Ana Cristina e Raquel começam mal a manhã - Big Brother
01:06

«Estas a protegê-la»: Ana Cristina e Raquel começam mal a manhã

10:41
Clima matinal: Debaixo dos lençóis, Liliana atira: «Vou tentar abstrair-me» - Big Brother
04:27

Clima matinal: Debaixo dos lençóis, Liliana atira: «Vou tentar abstrair-me»

10:30
O beijo 'roubado' de Marisa a Pedro Jorge que se tornou viral - Big Brother
00:24

O beijo 'roubado' de Marisa a Pedro Jorge que se tornou viral

10:30
Alerta discussão: Marisa Susana e Inês em despique por causa de ovos - Big Brother
04:22

Alerta discussão: Marisa Susana e Inês em despique por causa de ovos

10:03
Seis concorrentes na 'chapa' desta semana: saiba quem está em risco de deixar o Secret Story - Big Brother

Seis concorrentes na 'chapa' desta semana: saiba quem está em risco de deixar o Secret Story

02:10
Dylan revela conversas Bruno Simão: «Tem medo que apareça nas câmaras» - Big Brother
07:24

Dylan revela conversas Bruno Simão: «Tem medo que apareça nas câmaras»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Há 10 min
Há 16 min
Há 20 min
Há 21 min
Há 43 min
Há 48 min
Há 48 min
Há 2h e 8min
Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Há 2h e 9min
Há 2h e 12min
Maycon Douglas passa por momento difícil e expõe tudo na Internet

Maycon Douglas passa por momento difícil e expõe tudo na Internet

Há 2h e 14min
Membro de banda popular e ex-concorrente do Big Brother vai ser pai: e já se sabe o sexo do bebé

Membro de banda popular e ex-concorrente do Big Brother vai ser pai: e já se sabe o sexo do bebé

Há 2h e 28min

Há 2h e 9min
Ontem às 19:40
Ontem às 10:12
Há 2h e 40min
Hoje às 10:56
Há 16 min
Há 2h e 9min
Há 2h e 14min
Há 2h e 28min
Há 3h e 19min
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

Ontem às 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

9 out, 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

8 out, 22:17
Há 2h e 9min
Há 2h e 14min
Há 2h e 28min
Há 2h e 28min
Há 3h e 19min
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Ontem às 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Ontem às 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

10 out, 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

8 out, 19:12
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Há 15 min
Mafalda de Castro fala sobre "ligação muito especial": "Está a ser incrível"

Mafalda de Castro fala sobre "ligação muito especial": "Está a ser incrível"

Há 2h e 56min
Ana Barbosa surpreendida: "Confesso que não estava mesmo nada à espera"

Ana Barbosa surpreendida: "Confesso que não estava mesmo nada à espera"

Há 3h e 12min
Em reencontro emocionante, Bárbara Parada beija na boca homem especial... e estas são as imagens!

Em reencontro emocionante, Bárbara Parada beija na boca homem especial... e estas são as imagens!

Há 3h e 50min
Jéssica Antunes e Rui Figueiredo: "O dia 13 de outubro, que tanto esperávamos, chegou"

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo: "O dia 13 de outubro, que tanto esperávamos, chegou"

Hoje às 08:19
