No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a última gala do “Secret Story – Desafio Final”.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Cinha Jardim entra em ‘confronto’ com Gonçalo Quinaz: “Vergonha alheia a tua”
- Dois às 10
- Hoje às 10:44
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:54
Cinha Jardim entra em ‘confronto’ com Gonçalo Quinaz: “Vergonha alheia a tua”
Hoje às 10:44
01:43
Em direto, Marcia acusa Marisa: «Não se dá com metade das pessoas por causa do Pedro»
Há 53 min
03:39
Marisa reage a declarações de Fábio e as palavras da ex-concorrente surpreendem
Há 55 min
01:33
«Faz um bom jogo mas é um péssimo jogador»: As palavras de Marcia que não deixaram Marisa indiferente
Há 59 min
03:08
Flávia tenta acalmar, mas Pedro não cede e discussão explode
Há 1h e 1min
05:32
«Começou o espetáculo»: Pedro reage sem piedade enquanto Liliana chora desesperada
Há 1h e 4min
03:26
Marisa não pode ver Liliana e mete tudo em pratos limpos: «Galdéria»
Há 1h e 13min
03:26
Marisa Pires não deixa nada por dizer a Marcia Soares: «Deixou de ser nossa fã para nos odiar»
Há 1h e 14min
05:06
Clima de guerra! Pedro acusa Liliana de se “meter com ele” durante a noite e concorrente explode
Há 1h e 17min
06:13
Imperdível: Pedro Jorge faz escolha e justifica «bom coração»
Há 1h e 23min
05:52
Marcia fala de Pedro Jorge na presença de Marisa e a reação é inédita: «jogador mais sonso e menos leal»
Há 1h e 29min
05:52
Marcia Soares faz revelação explosiva sobre os fãs do casal Pedro e Marisa: «Capazes de me riscar o carro»
Há 1h e 29min
02:21
«Fora de questão»: Marisa não perdoa atitudes de Liliana para Pedro Jorge
Há 1h e 37min
02:39
Marisa faz revelação sobre Leandro fora da casa: «Era muito meu amigo mas...»
Há 1h e 40min
03:39
Marisa Susana arrasa Pedro Jorge e menciona "brincadeiras" com mulheres
Há 1h e 43min
03:22
Marisa Susana tem medo de Sara e Afonso? Nova teoria gera troca de acusações
Há 1h e 57min