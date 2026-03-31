No Secret Story 10, Ariana pressiona Diogo para saber o que realmente sente, no entanto, o concorrente não é claro na sua resposta. Diogo vai tentando interromper a conversa, pois Eva vai entrando e saindo do quarto. Diogo pede para falarem depois do programa, mas Ariana só reforça que dá cabo dele caso ele a magoe novamente. No confessionário, tanto o Diogo como Ariana admitem que têm vontade de mais, mas contém-se por respeito a Eva. Momentos depois, Diogo procura Eva e desabafa que está numa situação muito complicada. Já Eva diz que ainda não digeriu as imagens em que Ariana dizia que tinha pena de si.
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Ciúmes de Eva? Ariana deixa aviso a Diogo: «Se me enganas outra vez...»
No Secret Story 10, Ariana pressiona Diogo para saber o que realmente sente, no entanto, o concorrente não é claro na sua resposta. Diogo vai tentando interromper a conversa, pois Eva vai entrando e saindo do quarto. Diogo pede para falarem depois do programa, mas Ariana só reforça que dá cabo dele caso ele a magoe novamente. No confessionário, tanto o Diogo como Ariana admitem que têm vontade de mais, mas contém-se por respeito a Eva. Momentos depois, Diogo procura Eva e desabafa que está numa situação muito complicada. Já Eva diz que ainda não digeriu as imagens em que Ariana dizia que tinha pena de si.
- Secret Story
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