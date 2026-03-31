Ciúmes de Eva? Ariana sente-se usada e Diogo deixa tudo esclarecido

Diogo encontra Ariana visivelmente abatida e, após alguma insistência, a concorrente acaba por admitir que tem receio de estar a ser usada para jogo. Ariana suspeita que tudo possa estar a ser pensado em conjunto com Eva, algo que deixa o ambiente tenso. Diogo garante que isso não corresponde à verdade, mas a concorrente decide confrontá-lo com o facto de ele já ter dito que iria lutar por Eva.

Perante a situação, o concorrente assume que ainda ama a ex-namorada, mas diz que, a partir do momento em que se aproximou de Ariana, vai deixar de lutar por essa relação. No entanto, a conversa não termina aí. Diogo revela ainda que, depois da expulsão de João, tenciona apoiar Eva e evitar certas aproximações à Ariana, o que deixa a concorrente visivelmente indignada.

Já em confessionário, Ariana reage com firmeza e deixa um aviso claro: se Diogo voltar a magoá-la, ele passará a ser apenas um fantasma para ela.