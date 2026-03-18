Ciúmes, provocações e um segredo: Diogo ignora Eva e aproxima-se de Ariana

No Secret Story 10, a casa continua em estado de contenção e a tensão aumenta com a falta de tabaco, levando Diogo a queixar-se do vício. Eva tenta ajudá-lo com um exercício para se distrair, mas o concorrente recusa, dando espaço a mais provocações. Ariana entra no confronto e garante que Diogo lhe dará ouvidos a ela, o que deixa Eva visivelmente incomodada. Numa tentativa de resposta, Eva veste um casaco de João para provocar, mas Diogo parece nem reparar. O concorrente acaba por se refugiar no quarto com Ariana, enquanto Eva se afasta, frustrada com a situação. Mais tarde, no confessionário, Diogo surpreende ao fazer uma revelação inesperada à Voz.