No «Dois às 10», recebemos Marisa Susana, a 9.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Marisa Susana partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais a marcaram no reality show.
Cláudio Ramos acredita que Marisa Susana se interessou por Pedro e confronta-a: «Tiveste dúvida em relação a ele?»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:44
