No «Dois às 10», recebemos Cristiana Jesus, Marcelo Palma e Lídia Rodrigues para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana no «Secret Story 9».
Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre
- Joana Lopes
- Hoje às 10:04
Últimos vídeos
01:56
04:19
Inédito: Pela primeira vez com melodia de fundo, os concorrentes cantam o hino desta edição
Há 31 min
03:04
«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam
Há 1h e 14min
05:20
De galo a garnizé: O verso do hino dedicado a Leandro que deixou a casa a rir, mas o visado não achou piada
Há 1h e 37min
07:07
A 'má-língua' reina na casa: Liliana, Dylan e Inês juntam-se contra concorrente?
Há 1h e 54min
01:11
«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa
Há 2h e 27min
01:55
O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor...
Há 3h e 2min
01:58
Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si
Há 3h e 25min
01:10
«Decidam qual é o casal que querem desmanchar»: A frase de Fábio que não gerou grande reação em Liliana
Há 3h e 41min
05:19
Concílio de nomeados: Fábio foi acusado de ser 'provocador' e todos escolheram a mesma concorrente para ser expulsa
Há 3h e 45min
06:43
Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações
Hoje às 12:59
13:42
Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade»
Hoje às 12:16
05:49
Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira
Hoje às 11:34
05:18
Leandro provoca colegas: «Vou ser um sucesso nacional, já vocês... vão ser básicos»
Hoje às 11:18
04:56
Discussão entre Leandro e Ana sobe de tom: «Caladinha és tão bonita, abres a boca e estragas tudo»
Hoje às 11:17
07:34
Dylan tem nova alcunha para rival: «Action man da Malveira: pode vestir, pintar as unhas,...»
Hoje às 11:03
02:18
Liliana perde a paciência com Bruna logo pela manhã: «Essa rapariga só imita!»
Hoje às 10:55
08:12
Leandro recorda passado humilde e infância no campo: «Tudo muda...»
Hoje às 09:32
02:45
Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical
Hoje às 01:38
03:19
Mais ciúmes? Marisa e Pedro passam-se um com o outro e voltam a trocar insultos fortes
Hoje às 01:29
03:30
Liliana critica liderança de Leandro e colegas não perdoam: «Parece uma criança (…) aquelas popstars»
Hoje às 01:20
06:57
Francisco Monteiro sobre Liliana: «A quantidade de barbaridades que ela faz (…) é um ato de coragem»
Hoje às 01:13
03:09
Leandro vai dormir no jacuzzi? Concorrente leva ‘as trouxas’ e deita-se em local inusitado
Hoje às 00:12
08:29
Sandro está de volta à casa? Ana e Pedro provocam Leandro
Hoje às 00:01
07:04
Tenso! Pedro e Leandro em forte picardia: «O ridículo que tu te tornas»
Ontem às 23:55
08:24
Leandro descai-se sobre o seu segredo em conversa com Bruna? «Posso estar a dizer demais»
Ontem às 23:31
08:24
Leandro justifica a Bruna a ausência na explicação do seu segredo. E é comovente
Ontem às 23:19
04:37
Dylan faz aviso a Inês: «Não te atrevas a dar um dedinho (…) manda-a a dar uma volta»
Ontem às 23:09
02:04
Liliana «mal-resolvida» com o ex-noivo Zé? Inês e Bruna acreditam que sim: «O Fábio estava ali com vergonha»
Ontem às 22:54
03:13
Liliana atira-se aos colegas: «Vão levar comigo até ao fim! Isto é uma ameaça!»
Ontem às 22:38
02:17
Liliana ataca colegas por chamarem «planta» a Fábio e o clima aquece: «Tu é que és rebaixada!»
Ontem às 22:34
01:02
Leandro perde as estribeiras com Pedro: «És um forçado!»
Ontem às 22:31
05:41
Pedro lança farpa a Leandro e deixa-o fora de si: «És o Sandro 3.0. E olha que os Sandros saíram todos»
Ontem às 22:30
04:16
Ana junta-se a Pedro contra Leandro: «Usas os mesmos argumentos há dois meses, és cansativo»
Ontem às 22:24
02:23
Clima aquece! Leandro dança na cara de Pedro após troca de galhardetes
Ontem às 22:21
01:39
Inês com as garras de fora para Liliana: «É burra, faz-se de convencida...»
Ontem às 22:19
02:46
Discussão acesa! Casa vira-se contra Liliana em pleno Especial: «O teu jogo é só amor e choro»
Ontem às 22:13
02:00
Após discussão feia com Marisa, Pedro esclarece tudo: «Eu fiquei mesmo sentido...»
Ontem às 22:10
04:13
Dylan expõe Fábio em pleno Especial: «Anda a tentar tirar-me do sério»
Ontem às 22:04
04:13
Ana implacável com Dylan: «É mimado. Devia de sair este domingo porque ninguém fez um show destes»
Ontem às 22:04
04:59
De amigos a rivais? Pedro e Leandro entram em despique em pleno direto: «Provocação gratuita!»
Ontem às 21:57
02:48
Ana ataca Liliana com unhas e dentes: «Então o que é que o teu namorado está aqui a fazer?»
Ontem às 21:57
02:00
Anda à procura de atenção? Liliana duramente criticada pelos colegas de casa
Ontem às 21:51
02:00
Liliana ataca Marisa: «Anda a passar pelos pingos da chuva»
Ontem às 21:51
02:44
Marisa declara-se a Pedro e este reage: «Tu fazes-me passar da cabeça, enervas-me!»
Ontem às 21:19
00:57
«Não puxes a camisola para baixo, eu gosto de ver...»: Pedro lança piropo atrevido a Marisa
Ontem às 21:14
03:53
Marisa expõe Dylan: «É estratégia. Sabe que lhe convém...»
Ontem às 21:13
02:24
Mais uma beijoca! Marisa e Pedro não perdem um momento a sós
Ontem às 20:43
03:37
«O Pedro não acrescenta nada ao programa»: Liliana destroça Pedro e Leandro sai em defesa
Ontem às 20:15
09:51
«Ele só faz estes filmes todos para ter atenção»: Ana desmascara estratégia de Leandro
Ontem às 20:06
02:37
Nova 'ficha tripla'? Dylan assume as rédeas do novo grupo: «Temos bom coração, e esses fantoches...»
Ontem às 19:59
02:37
Dylan tece duras críticas a Fábio: «Ele não admite, mas está completamente acabado»
Ontem às 19:59
03:35
Pedro critica postura de Leandro: «Só tinha de estar ali sentado a ouvir a história da rapariga»
Ontem às 19:56
01:59
Ana 'treme' com palpite de Leandro para segredo que envolve milagre
Ontem às 19:55
01:59
«Ele só faz estes filmes todos para ter atenção»: Ana desmascara estratégia de Leandro
Ontem às 19:55
01:58
Fábio fica num pranto após revelação de segredo de Bruna
Ontem às 19:53
03:35
Momento arrepiante: Bruna conta toda a história do segredo e emociona a casa
Ontem às 19:41
03:11
Fim do Gangue dos Frescos? Leandro perde a paciência com Pedro: «É mesmo criança»
Ontem às 19:23
01:24
Dylan aponta Fábio como próximo expulso: «Nem é carne, nem é peixe, é alforreca…»
Ontem às 19:15
06:03
«Eu mereço vencer o Secret Story 9 porque....»: Concorrentes não deixam nada por dizer
Ontem às 19:10
02:50
Voz canta e Leandro reage: «Qualquer dia fazemos um dueto»
Ontem às 19:00