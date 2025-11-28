Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

No «Dois às 10», recebemos Cristiana Jesus, Marcelo Palma e Lídia Rodrigues para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana no «Secret Story 9».

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:04
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Inveja de ti, filha? Caladinha, eras perfeita»: Leandro perde a paciência com Ana e o clima ferve
02:49

«Inveja de ti, filha? Caladinha, eras perfeita»: Leandro perde a paciência com Ana e o clima ferve

18:08
Inédito: Pela primeira vez com melodia de fundo, os concorrentes cantam o hino desta edição
04:19

Inédito: Pela primeira vez com melodia de fundo, os concorrentes cantam o hino desta edição

17:41
«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam
03:04

«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam

16:58
De galo a garnizé: O verso do hino dedicado a Leandro que deixou a casa a rir, mas o visado não achou piada
05:20

De galo a garnizé: O verso do hino dedicado a Leandro que deixou a casa a rir, mas o visado não achou piada

16:35
A 'má-língua' reina na casa: Liliana, Dylan e Inês juntam-se contra concorrente?
07:07

A 'má-língua' reina na casa: Liliana, Dylan e Inês juntam-se contra concorrente?

16:18
«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa
01:11

«Se a Inês sair...»: Dylan revela o que fará caso a namorada seja expulsa

15:45
Mais Vídeos

Mais Vistos

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Hoje às 12:42
Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si
01:58

Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si

Há 3h e 25min
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Hoje às 10:44
‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

Hoje às 12:26
A carreira de Pedro Jorge no futebol em imagens

A carreira de Pedro Jorge no futebol em imagens

Hoje às 10:29
Ver Mais

Notícias

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Há 1h e 6min
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Há 1h e 52min
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Há 2h e 28min
Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Hoje às 12:42
Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Hoje às 11:26
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Há 1h e 6min
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Há 1h e 52min
Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

Há 2h e 16min
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Há 2h e 28min
Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Hoje às 12:42
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

25 nov, 10:24
Ver Mais Outros Sites