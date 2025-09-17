Cláudio Ramos confronta Fábio Daniel: «Perdeste uma oportunidade extraordinária»

No «Dois às 10», recebemos Fábio Daniel para uma conversa franca e emotiva. Menos de 24 horas após a estreia do «Secret Story 9», o concorrente surpreendeu todos ao anunciar a sua desistência e consequente saída da casa mais vigiada do país. Em estúdio, fala-nos sobre os motivos que o levaram a tomar esta decisão inesperada e partilha, em primeira mão, como viveu estas intensas horas dentro do jogo.