Cláudio Ramos confronta Marisa Susana: «A tua relação com o Pedro, aos meus olhos, é mais do que amizade»

No «Dois às 10», recebemos Marisa Susana, a 9.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Marisa Susana partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais a marcaram no reality show.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:42
17:05
16:30
16:29
16:20
16:13
15:59
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

22 nov, 09:48
Hoje às 09:17
Hoje às 09:40
Hoje às 12:19
Há 2h e 49min
Notícias

Há 2h e 18min
Hoje às 13:13
Hoje às 12:19
Hoje às 10:28
Hoje às 09:57
EXCLUSIVOS

Hoje às 00:40
Hoje às 00:16
Ontem às 22:43
20 nov, 02:48
20 nov, 00:50
FORA DA CASA

Há 2h e 18min
Hoje às 13:13
Hoje às 12:19
Ontem às 19:28
Ontem às 18:07
TVI Reality

Hoje às 00:38
Hoje às 00:29
Hoje às 00:18
Ontem às 22:07
20 nov, 02:43
Outros Sites

Há 1h e 15min
Hoje às 10:54
Hoje às 08:42
Ontem às 18:57
22 nov, 20:56
