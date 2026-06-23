No «Dois às 10», Sara responde de forma inesperada a pergunta de Cláudio Ramos sobre ligação a João Ricardo.
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Cláudio Ramos confronta Sara com a pergunta que todos queriam fazer: «Tu alimentaste isto?»
- Hoje às 11:24
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