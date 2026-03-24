No “Dois às 10”, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins comentam a revelação do segredo de Eva e a reação da Casa.
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Cláudio Ramos defende Eva: “É uma mulher manipulada por ele há 5 anos”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:11
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