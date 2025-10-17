No «Dois às 10», recebemos Bruna Gomes e Flávio Furtado, que regressaram ao papel de comentadores das galas de domingo na nova edição do «Secret Story 9». Vamos saber como está a ser este regresso aos diretos, os desafios que têm encontrado e as curiosidades dos bastidores deste formato que continua a prender os telespectadores.
Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se: «Fico de consciência tranquila»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:51
09:53
Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se: «Fico de consciência tranquila»
Hoje às 11:51
04:57
Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó»
Há 12 min
01:00
Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera
Há 13 min
03:58
Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo
Há 24 min
03:06
Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso»
Há 36 min
01:42
Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras
Há 42 min
01:57
Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?»
Há 55 min
01:56
Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou?
Há 1h e 30min
04:21
Liliana pede opinião a Leandro: «Achas que o que eu fiz vai definir a mulher que sou lá fora?». A resposta surpreende
Há 1h e 52min
02:24
Em desabafo, Pedro Jorge e Leandro partilham da mesma opinião: «Nada me faria desistir»
Há 2h e 25min
01:20
Alerta Pista de Segredo: Veja a reação de Pedro Jorge e Vera
Há 3h e 6min
02:03
Vera desabafa com Pedro Jorge sobre fim da ligação a Dylan: «Não sou casada com ninguém»
Há 3h e 28min
01:34
Pedido de «sinal de consentimento» na noite passada é comentado entre concorrentes
Há 3h e 33min
03:22
Marisa conversa com Ana sobre o marido Pedro Jorge: «É um banana»
Há 3h e 58min
04:28
Após concílio, Marisa Susana conta tudo a Pedro Jorge
Hoje às 14:06
06:15
Marisa Susana alvo de críticas por todos: «Jogo sujo»
Hoje às 13:46
06:15
Dylan implacável com Marisa Susana: «Se sair ninguém se vai lembrar dela»
Hoje às 13:42
06:32
Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa
Hoje às 13:37
05:03
Ana bate de frente com Marisa Susana: «Tu não controlas as pessoas»
Hoje às 12:45
01:10
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante
Hoje às 12:28
01:14
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio
Hoje às 12:27
02:08
Estão separados, mas ainda há tensão no ar: Vera dança sensualmente com Dylan
Hoje às 12:25
03:37
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
Hoje às 12:23
01:17
Mariana arranca as roupas de Dylan e dança no colo do concorrente
Hoje às 12:19
01:35
Rui chegou e arrasou corações. Concorrente faz dança sensual com Raquel
Hoje às 12:17
07:25
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
Hoje às 12:13
01:31
Tensão no ar! Bruno faz uma lap dance ao colo de Raquel
Hoje às 12:09
13:36
Sensualidade e muito estilo! Concorrentes arrasam na passadeira vermelha
Hoje às 12:04
04:53
Surpresa da Voz: Concorrentes recebem um desafio diferente e bastante sensual
Hoje às 11:43
03:41
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
Hoje às 11:28
03:41
Liliana e Fábio falam em segredo e levantam suspeitas de noite muito quente
Hoje às 11:27
03:41
Liliana compara a sua relação com Fábio à polémica de Zena e André Abrantes: «Eles tiveram que...»
Hoje às 11:26
02:38
Bruna critica Marisa Susana: «Aquela tontinha...»
Hoje às 11:04
03:41
Liliana pede ajuda a Leandro: «Quero mostrar a este povo que...»
Hoje às 10:50
01:56
Fábio e Liliana acordam na mesma cama... mas não há clima amoroso
Hoje às 10:43
13:56
Ana frustrada com o jogo à sua volta: «Tudo o que é demais é erro»
Hoje às 02:15
09:24
Vera acusa pressão: «Estou muito cansada (...) Já só penso em...»
Hoje às 02:00
03:12
Pedro Jorge arrasa vestido de noiva... enquanto Marisa chora no confessionário
Hoje às 01:36
03:14
Marisa em lágrimas no confessionário: «Já passei por um divórcio»
Hoje às 01:35
03:14
Marisa no confessionário com ciúmes de Pedro Jorge: «Também não gosto de ouvir isso»
Hoje às 01:30
05:46
Dylan passa-se e grita com Marisa Susana: «Admite! Não sejas mentirosa!»
Hoje às 01:25
04:10
Completamente abalado depois de discutir com Marisa, Pedro Jorge esconde-se a um canto a falar sozinho: «Não tenho força»
Hoje às 01:22
05:09
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
Hoje às 01:21
05:09
Discussão passa dos limites! Marisa diz a Pedro Jorge: «Tu lá fora és um possessivo do caraças. Não és o que és aqui»
Hoje às 01:20
05:09
Discussão nunca antes vista! Zanga de Marisa e Pedro Jorge abala Marta Cardoso: «Até estou a tremer»
Hoje às 01:19
05:09
Discussão deixa Marisa e Pedro Jorge de costas voltadas: «Podes fazer as malas e ir embora»
Hoje às 01:18
08:44
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
Hoje às 00:18
08:44
A missão terminou! Veja o emocionante e eufórico regresso de Leandro à casa
Hoje às 00:17
02:31
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
Hoje às 00:10
01:02
Marisa chora com ciúmes de Pedro Jorge: «Vens para aqui tirar proveito daquilo que te faltou»
Ontem às 23:55
18:39
Assustador: Liliana deixa todos em choque ao revelar as coisas inexplicáveis que já viu
Ontem às 23:40
02:33
Vera declara-se a Inês e Dylan não disfarça as expressões faciais
Ontem às 22:33
02:40
Dylan magoado com Vera, após descobrir que gosta de Inês: «Impossível estar comigo e gostar de outra pessoa»
Ontem às 22:28
02:36
Liliana acusa Ana de ser 'forçada para aparecer' e leva resposta torta: «Fala a mais forçada»
Ontem às 22:19
09:26
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
Ontem às 22:10
04:56
Leandro tinha a missão de afirmar que ia desistir após mostrar vontade de o fazer: «Passou-me pela cabeça»
Ontem às 22:08
02:49
Leandro tinha a missão de afirmar que ia desistir após mostrar vontade de o fazer: «Passou-me pela cabeça»
Ontem às 22:03
03:38
A missão que está a dar que falar: Todas as imagens da 'desistência' de Leandro
Ontem às 22:00
04:06
Concorrentes desconfiam que Leandro não desisti: «Deixou aqui uma mala»
Ontem às 21:08
03:36
Estalou o verniz entre Liliana e Ana Cristina: «Estás a inventar, é mentira o que disseste»
Ontem às 19:46
04:43
Inês chora no confessionário e Dylan revolta-se no jardim... tudo por causa de Vera!
Ontem às 19:38