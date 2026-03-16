No Dois às 10, é dia de comentar as incidências da gala do Secret Story, marcada pela expulsão de Catarina. Outro dos momentos de destaque, é a relação de Hugo e Sara.
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Cláudio Ramos enerva-se com concorrente do Secret Story: «Não foi ele que disse?»
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