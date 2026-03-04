No “Dois às 10”, Cláudio Ramos esclareceu que está bem de saúde, apesar de se ter ausentado no dia anterior devido a uma enxaqueca.
Cláudio Ramos faz esclarecimento sobre o seu estado de saúde
Joana Lopes
Hoje às 10:03
