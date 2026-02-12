VÍDEO SEGUINTE
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Gonçalo Quinaz, Adriano Silva Martins e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:30
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
