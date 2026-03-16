No Dois às 10, é dia de comentar as incidências da gala do Secret Story. Cláudio Ramos, que tem acompanhado o reality show, dá a sua opinião sobre um dos concorrentes que mais tem dado que falar.
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Cláudio Ramos levanta-se para dar opinião sobre sobre concorrente do «Secret Story»: «Já não tem volta a dar»
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